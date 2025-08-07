Balón de Oro: ¿Quién es el favorito? Conoce todos los nominados para el premio (+Detalles)

La 69ª edición de la Gala del Balón de Oro se celebrará el próximo 22 de septiembre en el prestigioso Teatro du Chatelet, ubicado en París. Este evento, que reconoce a los mejores futbolistas del año, promete reunir a las grandes figuras del deporte en una noche llena de emoción y expectativa.
Este jueves, el medio francés L'Équipe, responsable de la organización del galardón, reveló la lista oficial de los nominados y nominadas que competirán por los distintos premios que se entregarán durante la ceremonia.
Nombres como el de Jude Belligham, Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Pedri, resaltan en este listado que se va a reducir a tres y al final, solo uno se llevará el ansiado Balón de Oro.
Nominados Balón de Oro 2025
-
Jude Bellingham
-
Ousmane Dembélé
-
Gianluigi Donnarumma
-
Désiré Doué
-
Denzel Dumfries
-
Serhou Guirassy
-
Viktor Gyökeres
-
Erling Haaland
-
Achraf Hakimi
-
Harry Kane
-
Khvicha Kvaratskhelia
-
Robert Lewandowski
-
Alexis Mac Allister
-
Lautaro Martinez
-
Kylian Mbappé
-
Scott McTominay
-
Nuno Mendes
-
Joao Neves
-
Michael Olise
-
Cole Palmer
-
Pedri
-
Raphinha
-
Declan Rice
-
Fabian Ruiz
-
Mohamed Salah
-
Virgil van Dijk
-
Vinicius Jr.
-
Vitinha
-
Florian Wirtz
-
Lamine Yamal
La lista de nominados para el Balón de Oro 2025 refleja la impresionante diversidad y talento que el fútbol mundial ofrece en la actualidad. Desde jóvenes promesas como Jude Bellingham y Lamine Yamal, hasta jugadores consolidados como Erling Haaland, Kylian Mbappé y Robert Lewandowski, esta selección reúne a futbolistas que han marcado la diferencia en sus equipos y competencias.