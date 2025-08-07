Balón de Oro: ¿Quién es el favorito? Conoce todos los nominados para el premio (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La 69ª edición de la Gala del Balón de Oro se celebrará el próximo 22 de septiembre en el prestigioso Teatro du Chatelet, ubicado en París. Este evento, que reconoce a los mejores futbolistas del año, promete reunir a las grandes figuras del deporte en una noche llena de emoción y expectativa.

Este jueves, el medio francés L'Équipe, responsable de la organización del galardón, reveló la lista oficial de los nominados y nominadas que competirán por los distintos premios que se entregarán durante la ceremonia.

Nombres como el de Jude Belligham, Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Pedri, resaltan en este listado que se va a reducir a tres y al final, solo uno se llevará el ansiado Balón de Oro.

Nominados Balón de Oro 2025

Jude Bellingham Ousmane Dembélé Gianluigi Donnarumma Désiré Doué Denzel Dumfries Serhou Guirassy Viktor Gyökeres Erling Haaland Achraf Hakimi Harry Kane Khvicha Kvaratskhelia Robert Lewandowski Alexis Mac Allister Lautaro Martinez Kylian Mbappé Scott McTominay Nuno Mendes Joao Neves Michael Olise Cole Palmer Pedri Raphinha Declan Rice Fabian Ruiz Mohamed Salah Virgil van Dijk Vinicius Jr. Vitinha Florian Wirtz Lamine Yamal

La lista de nominados para el Balón de Oro 2025 refleja la impresionante diversidad y talento que el fútbol mundial ofrece en la actualidad. Desde jóvenes promesas como Jude Bellingham y Lamine Yamal, hasta jugadores consolidados como Erling Haaland, Kylian Mbappé y Robert Lewandowski, esta selección reúne a futbolistas que han marcado la diferencia en sus equipos y competencias.