Balón de Oro: ¿Quién es el favorito? Conoce todos los nominados para el premio (+Detalles)

Un listado 30 nombres se dio a conocer, pero solo uno será nombrado "mejor jugador del mundo"

Por Enrique Daniel Cáceres Cobaleda
Jueves, 07 de agosto de 2025 a las 10:21 am
La 69ª edición de la Gala del Balón de Oro se celebrará el próximo 22 de septiembre en el prestigioso Teatro du Chatelet, ubicado en París. Este evento, que reconoce a los mejores futbolistas del año, promete reunir a las grandes figuras del deporte en una noche llena de emoción y expectativa.

Este jueves, el medio francés L'Équipe, responsable de la organización del galardón, reveló la lista oficial de los nominados y nominadas que competirán por los distintos premios que se entregarán durante la ceremonia.

Nombres como el de Jude Belligham, Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Pedri, resaltan en este listado que se va a reducir a tres y al final, solo uno se llevará el ansiado Balón de Oro.

Nominados Balón de Oro 2025

  1. Jude Bellingham

  2. Ousmane Dembélé

  3. Gianluigi Donnarumma

  4. Désiré Doué

  5. Denzel Dumfries

  6. Serhou Guirassy

  7. Viktor Gyökeres

  8. Erling Haaland

  9. Achraf Hakimi

  10. Harry Kane

  11. Khvicha Kvaratskhelia

  12. Robert Lewandowski

  13. Alexis Mac Allister

  14. Lautaro Martinez

  15. Kylian Mbappé

  16. Scott McTominay

  17. Nuno Mendes

  18. Joao Neves

  19. Michael Olise

  20. Cole Palmer

  21. Pedri

  22. Raphinha

  23. Declan Rice

  24. Fabian Ruiz

  25. Mohamed Salah

  26. Virgil van Dijk

  27. Vinicius Jr.

  28. Vitinha

  29. Florian Wirtz

  30. Lamine Yamal

La lista de nominados para el Balón de Oro 2025 refleja la impresionante diversidad y talento que el fútbol mundial ofrece en la actualidad. Desde jóvenes promesas como Jude Bellingham y Lamine Yamal, hasta jugadores consolidados como Erling Haaland, Kylian Mbappé y Robert Lewandowski, esta selección reúne a futbolistas que han marcado la diferencia en sus equipos y competencias.

Jueves 07 de Agosto de 2025
Fútbol Internacional