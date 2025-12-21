Catherine Fulop repartió tequeños en popular programa argentino

Suscríbete a nuestros canales

Catherine Fulop lleva muchos viviendo fuera de Venezuela, sin embargo, no olvida sus raíces, costumbres y tradiciones. En un reciente programa en Argentina, donde radica con su esposo Osvaldo Sabatini, llevó un regalo único bastante particular.

La explosiva y carismática “Abigail”, sorprendió en el programa al dar nada más y nada menos que tequeños, una deliciosa masa grita rellena de queso, que es muy tradicional e infaltable en cualquier fiesta venezolana.

Tequeños para todos

La criolla expresó con voz de felicidad que los venezolanos nunca llegan a una invitación sin llevar algo para comer, por lo que decidió entregar tequeños al animador, equipo de producción y a la banda del show.

Mario Pergolini animador de “Otro día perdido”, quedó impresionado con el regalo de Fulop, sonriendo y probándolos.

“Los hice yo, pasé toda la tarde y noche friéndolos. Tomen más y repártanlos, es demasiado venezolano, esto en un pasapalo de mi país. Es tradicional como la arepa, claro la arepa es más típica”, expresó la criolla.

Reacción de Mario

El presentador de radio de 61 años, le comentó que los tequeños estaban muy buenos y decidió comer más.

El momento despertó bonitos comentarios para la modelo y exreina de belleza, por siempre llevar en su corazón a Venezuela, y resaltarlo a través de la gastronomía.