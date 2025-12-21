Ricky Martin sacude las redes sociales con sensual foto en ropa interior

Suscríbete a nuestros canales

El cantante y actor puertorriqueño Ricky Martin subió la temperatura en las redes sociales, por una imagen que compartió en ropa interior. El intérprete de 53 años, mostró como luce de bien su cuerpo totalmente tonificado.

La imagen fue compartida en un video en que el artista reveló momentos increíbles de su vida como viajando, en la intimidad de su casa, cenando en la compañía de Sofía Vergara y Eva Longoria, en el escenario cantando y probándose ropa.

Ricky Martin sacude las redes

En la imagen Martin aparece frente al espejo con la ropa interior en color blanco de la marca Calvin Klein, dejando en evidencia su paquete que ha despertado múltiples comentarios.

Internautas han comentado que el intérprete de “María”, desata muchas pasiones por lo bien que luce delgado y bronceado.

“Me atragante con la foto”, “Lo más bello que he visto hoy”, “Muy bien”, “Guapo y Sabroso”, “Dios mío está bien”, son algunas de las opiniones.

La publicación sobrepasa los cien mil “Me gusta” y muchos comentarios de amor, por dejarse ver tan sensual.

Pura sensualidad

No es la primera ocasión que el artista muestra lo bien que luce físicamente, siempre utiliza sus redes sociales para mostrarse sin camisa, lo que confirma lo mucho que se cuida, alimenta y entrena para mantenerse en forma.