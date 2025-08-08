Real Madrid conquista victoria con sorpresa en el once inicial

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid continúa su fase de preparación que inició el lunes 4 de agosto. Los blancos tuvieron su primer juego amistoso a puerta cerrada y sin la presa desde la ciudad de Valdebebas frente al Leganés, equipo descendido la temporada pasada a Segunda División.

El Leganés marcó adelante con el gol de Sule, sin embargo los dirigidos por Xabi Alonso le dieron la vuelta al marcador para imponerse 4-1 con un equipo que salió al campo con un 4-3-3.

Aunque el Real Madrid no dio información a través de sus canales oficiales. El once inicial de los merengues estuvo conformado por Courtois, Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras (que debutaba), Valverde, Ceballos, Brahim, Vinícius, Mbappé y Gonzalo.

Cabe destacar que Carvajal, tuvo su primer encuentro con titularidad y capitanía tras superar su grave lesión de ligamento cruzado a finales de 2024. Mientras que, Gonzalo sigue teniendo relevancia en el esquema de Alonso.

Por su parte, el rival salió al campo con un once de canteranos y algunos suplentes: San Román, Macazaga, Lalo, Said, Sergio Fernández, Roberto López, Andrés Campos, Guirao, Pauwels, Sule y Siame.

Los jugadores del Madrid realizaron un trabajo en el gimnasio antes y después del partido. Tomarán un día de descanso mañana sábado, para wl domingo retomar con una doble sesión.

Próximo amistoso del Real Madrid

El equipo blanco jugará el martes 12 de agosto su segundo partido amistoso ante el Tirol, para iniciar LaLiga el martes 19 frente al Osasuna en el Santiago Bernabéu.