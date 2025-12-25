Eliézer Alfonzo Jr. muestra un atributo que le permite destacar entre los receptores

Suscríbete a nuestros canales

Una de las razones que ayudó al despertar de los Navegantes del Magallanes, en su momento, fue el también despertar con el madero de Eliézer Alfonzo Jr., quien cuenta con una gran cualidad que le ha ayudado a tomar mejores turnos.

Se trata de su disciplina en el plato, una cualidad que le ha llevado a ser fundamental en la parte alta de la alineación de Yadier Molina, tras hacer un gran equipo con Carlos Rodríguez.

Eliézer Alfonzo y su disciplina en el plato:

Una de las características de los catchers, es que tienen buen sentido de la zona de strike, incluso cuando están como bateadores y eso es algo, que el hijo del "Matatán" ha ido mejorando con el pasar de los años.

A tal punto, que está teniendo otra temporada con mayor cantidad de boletos (con 20 pasaportes) que ponches (con 16 abanicados). Todo esto en un total de 232 apariciones al plato está campaña.

Eliézer Alfonzo Jr. está cerca de dos marcas personales:

En esta zafra 2025-2026, el receptor turco ya estableció una marca personal de carreras anotadas en una temporada con 31. Además, está a tres dobles de empatará su registro en el torneo anterior (11) y a dos cuadrangulares, de igualar los siete que sacó en la zafra previa.

Sin duda alguna, esto simplemente de otro año bueno con el bate, para un careta que le gusta ser productivo, para su equipo.