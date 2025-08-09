Estas dos figuras del Real Madrid están en la mira del fútbol saudí

Suscríbete a nuestros canales

Tras el reciente fichaje del central español, Íñigo Martínez, que se había convertido en referente de la última línea del FC Barcelona, los defensores del Real Madrid tampoco se escapan del radar de los equipos saudíes.

El zaguero vasco del club blaugrana rescindió su contrato para marcharse al Al-Nassr, convirtiéndose ahora en compañero del astro portugués, Cristiano Ronaldo. Pero David Alaba y Dani Ceballos parece que podrían seguir sus pasos pronto dependiendo de las ofertas provenientes de la Saudi Pro League.

¿Qué pasará con ambos?

Hasta ahora, el entorno del jugador austriaco es consciente de que solo resta una temporada en su contrato con la entidad merengue, por lo que estaría negociando su salida con algunos candidatos interesados en Arabia Saudita.

Por su parte el mediocampista español, Ceballos, manifestó su voluntad de marcharse al Real Betis bien sea antes de iniciar este periplo o el próximo. Así lo informó el periodista del diario Marca, José Félix Díaz.

Asimismo, el interés es recíproco entre el club y el sevillano. El ''ingeniero'' Manuel Pellegrini, junto a la dirección deportiva de la institución andaluza, estiman al jugador y lo ven como una de las claves para que el equipo dé un salto de calidad.

Un punto a favor en estas negociaciones es que el actual subcampeón de la UEFA Conference League es de los pocos conjuntos de LaLiga que posee un margen salarial favorable, ya que ha confirmado aproximadamente 10 bajas para la próxima campaña.