El primer 11 del Madrid: Carvajal y Álvaro Carreras titulares (+detalles)

Este viernes 8 de agosto, Real Madrid comenzó formalmente su pretemporada ante una divisa de la segunda división española (LaLiga Hypermotion), el Club Deportivo Leganés.

Más allá de la goleada 4-1 del conjunto merengue, otros aspectos de este partido amistoso a puerta cerrada llamaron la atención particularmente sobre el esquema del director técnico Xabi Alonso, que empleó una formación 4-3-3.

El regreso de Carvajal

Además de disputar 20 minutos durante la Semifinal del Mundial de Clubes, en la derrota de los españoles ante Paris Saint-Germain 4-0, el retorno de Dani Carvajal a la banda derecha parece inminente.

Esa prueba previa, fue solo el primer paso y voto de confianza que recibió de su entrenador e incluso ex-compañero en este equipo; no en vano, el experimentado lateral volvió a la titularidad este viernes.

Cabe destacar que, Carvajal demostró recuperarse con éxito a sus 33 años de una rotura de ligamento cruzado en su rodilla derecha, una lesión que lo mantuvo fuera desde el 6 de octubre de 2024 hasta junio de 2025.

Confianza en Carreras

Con poco más de un mes trabajando con su nuevo equipo, parece que el español Álvaro Carreras parte con ventaja para competir por un puesto fijo como lateral izquierdo, lugar que ocupó en el 11 inicial de este viernes.

A sus 22 años apenas, el defensor iniciado en las canteras del Real Madrid ha demostrado su valía internacionalmente y quiere su oportunidad en el plantel.

De hecho, Carreras fue canterano y posteriormente ficha del Manchester United durante cuatro años. En ese periodo fue cedido al Preston de la segunda división inglesa, al Granada de La Liga y luego al Benfica de la primera división portuguesa, equipo que lo adquirió en julio de 2024 por 14.3 millones de euros y lo vendió a los merengues por 50M.