La clave de la salida de Íñigo Martínez del FC Barcelona (+detalles)

A poco más de una semana de que inicie LaLiga EA Sports, FC Barcelona confirmó la salida de una de sus más valiosas piezas en defensa, el central Íñigo Martínez.

De acuerdo con múltiples fuentes, la intención del defensor no era dejar al club para esta venidera zafra 2025-2026. La única excepción sería recibir una oferta tentadora que ayudara a mejorar sus condiciones contractuales y ampliar el margen salarial del club blaugrana. Y así fue.

Un efecto dominó

Sin embargo, el impacto positivo que genera esta transacción, tras ser adquirido por el Al-Nassr de Arabia Saudita en el que hace vida Cristiano Ronaldo, es invaluable para el club.

El vasco renunció a su ficha (14M€) y a la posibilidad de recibir liquidación alguna por parte del club, liberando así el 60% de la cantidad establecida en su contrato (8.4M€) para la inscripción de las nuevas adquisiciones del equipo.

Con la salida de jugadores como Pau Víctor (fichado por el Sporting Braga), Pablo Torre (adquirido por el RCD Mallorca), Sergi Domínguez (Dinamo Zagreb) y Noah Darvich (Stuttgart), estás transferencias se unen a la de Martínez para liberar aproximadamente 30 millones de euros.

Aún así, el club blaugrana sigue a la espera para poder oficializar la inscripción del guardameta Joan García y el delantero Marcus Rashford.