La UEFA multó a Lamine Yamal y Robert Lewandowski con 5.000 euros cada uno por no presentarse de inmediato al control antidopaje tras el partido ante el Inter. El organismo también sancionó al FC Barcelona por otras infracciones disciplinarias ocurridas durante el encuentro de Champions League.

Hansi Flick también fue sancionado con 20.000 euros de multa y un juego de suspensión en competiciones UEFA. La razón, fue infringir los principios generales de conducta (Art. 11 (1) DR) y las normas básica de conducta decente. Marcus Sorg, asistente del alemán del Barca, también fue sancionado por los mismos motivos.

El club también se llevó una sanción ejemplar de 5.250 euros por lanzamiento de objetos y otros 2.500 por encendido de fuegos artificiales. Esto en el encuentro contra el Inter de Milan. Las sanciones entrarán en vigor de manera inmediata, osea, su próximo encuentro de Champions League.

La sombra del dopaje en el FC Barcelona

La llegada de Hansi Flick al FC Barcelona ha quedado bajo sospecha por prácticas que algunos entienden como irregulares. El uso sistemática de vendajes excesivo en figuras clave, sin lesiones visibles; ha alimentado las dudas sobre posibles métodos no convencionales de preparación física.

Con la temporada 2025-26 a la vuelta de la esquina, se intensifica el debate: Lamine Yamal ha vuelto a usar vendajes sin lesión en los amistosos en Asia; con la reciente sanción de UEFA por incumplor protocolo antidopaje, reaviva las dudas sobre la legalidad y el propósito de dichos vendajes.

Aunque la sanción no responde al dopaje en si, sino al retraso en presentarse al control. El contexto alimenta la sospecha, que razonable o no, siembra la duda; que no es respondida por jugadores y club, agregan más leña al fuego del debate.

Primer juego oficial de la temporada 2025-26 del FC Barcelona

El FC Barcelona comenzará la temporada 2025-26 contra el Mallorca en el estadio Son Moix. El encuentro se disputará el próximo 16 de agosto de 2025 y será el debut oficial de la temporada. La lupa estará puesta en los vendajes que los jugadores del club usarán en el debut.