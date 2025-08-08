Robert Lewandowski tiene muy malas noticias para el FC Barcelona (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Robert Lewandowski ha comenzado la temporada con el pie izquierdo. El FC Barcelona informó que el delantero polaco sufrió unas molestias musculares, lo que lo dejará fuera de acción en este cierre de la pretemporada.

La lesión se produjo durante una sesión de entrenamiento previa al Trofeo Joan Gamper, un torneo amistoso tradicional que marca el inicio simbólico de cada temporada para el Barça. Aunque el club no ha detallado el tiempo exacto de recuperación, fuentes cercanas aseguran que Lewandowski también se perderá la primera jornada de LaLiga española.

Una baja sensible para el inicio de temporada

Según dio a conocer el FC Barcelona en sus redes sociales, Lewandowski sufrió unas molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo. El delantero polaco será baja para el partido del domingo por el Gamper ante Calcio Como 1907 y su participación en los próximos encuentros dependerá de cómo evolucione en los próximos días. El club se mantiene prudente y seguirá de cerca su recuperación para evitar riesgos innecesarios en este inicio de temporada.

Con 36 años recién cumplidos, Lewandowski sigue siendo una pieza clave en el esquema ofensivo del entrenador. Su ausencia representa un duro golpe para el conjunto blaugrana, que enfrenta un calendario exigente en las primeras semanas de competencia.

El Barcelona confía en que el delantero pueda reincorporarse lo antes posible para reforzar la ofensiva y recuperar el ritmo competitivo. Mientras tanto, otros atacantes del plantel deberán asumir la responsabilidad goleadora en su ausencia.

El Barça muy seguramente hará un seguimiento diario de la lesión de Robert Lewandowski evolución y emitirá nuevos informes médicos en los próximos días. Por ahora, el foco está en que Lewandowski regrese al 100% para ayudar al equipo a luchar por todos los títulos en juego esta temporada.