Barcelona pierde a un defensor: se marcha gratis para unirse a Cristiano Ronaldo (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona y Iñigo Martínez han decidido poner fin a su relación contractual de manera anticipada. El defensor central de 33 años rescindirá su contrato con efecto inmediato para convertirse en nuevo jugador del Al Nassr de Arabia Saudita, según ha revelado el periodista especializado Fabrizio Romano.

La operación se concretará esta misma semana, sin dejar ingresos por concepto de traspaso en las arcas blaugranas.

Iñigo Martínez firmará un nuevo contrato con el conjunto saudí hasta junio de 2026, con una opción de renovación automática por una temporada adicional, hasta 2027. Su salida como agente libre supone un alivio importante para la situación financiera del Barça: el club se ahorrará alrededor de 12 millones de euros brutos en concepto de salario, una cifra relevante considerando los problemas con el límite salarial que arrastra la entidad desde hace varias temporadas.

Martínez llegó al Barcelona en el verano de 2023 tras finalizar su vínculo con el Athletic Club. Aunque su incorporación fue vista como una solución de experiencia para la zaga, su papel quedó relegado a un segundo plano debido a las lesiones y a la consolidación de otros defensores como Ronald Araújo, Jules Koundé y Pau Cubarsí. A pesar de algunos buenos rendimientos puntuales, nunca logró consolidarse como titular indiscutible.

Al Nassr sigue reforzando su plantilla con experiencia europea

Con su fichaje por el Al Nassr, Iñigo Martínez se suma a la creciente lista de futbolistas europeos que deciden continuar sus carreras en la Saudi Pro League, atraídos por proyectos deportivos ambiciosos y contratos millonarios. El club árabe ya cuenta con nombres de peso como Cristiano Ronaldo, Aymeric Laporte y Marcelo Brozović, y ahora suma a un defensor de amplia trayectoria en LaLiga.

Para el Barcelona, esta salida representa una oportunidad para ajustar su planificación deportiva de cara a la nueva temporada. Al liberarse de una ficha elevada, el club podrá redirigir recursos a otras posiciones prioritarias o inscribir nuevos fichajes sin exceder los límites que impone LaLiga.

La decisión de romper el contrato de mutuo acuerdo también evidencia una nueva estrategia por parte del club catalán: facilitar la salida de jugadores con poco protagonismo para evitar acumulación de salarios innecesarios. En este contexto, la marcha de Iñigo Martínez puede considerarse una solución beneficiosa para ambas partes, especialmente en términos financieros.