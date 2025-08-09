Barcelona busca nuevo fichaje a petición de Hansi Flick

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona ha logrado liberar un importante margen salarial en las últimas 48 horas gracias a Marc-André Ter Stegen e Íñigo Martínez. El primero ha firmado el certificado médico que debería permitir al conjunto culé inscribir a Joan García en su lugar, mientras que el veterano defensa se marcha para fichar por el Al-Nassr de la Saudi Pro League.

Estos dos movimientos deberían permitir al FC Barcelona inscribir a la gran mayoría de jugadores cuyas inscripciones aún están pendientes, y con la expectativa de que se acuerden más salidas en las próximas semanas, se podría abrir la puerta para un cuarto fichaje de la ventana de transferencia de verano, después de García, Roony Bardghji y Marcus Rashford.

Hansi Flick vería con buenos ojos una nueva incorporación, y así se lo ha comunicado a Deco. Según Sport, el director deportivo del FC Barcelona ya ha comenzado su búsqueda.

Flick es consciente de que podría no ser posible fichar a otro jugador debido a los problemas financieros del club, pero le ha pedido a Deco que se prepare por si fuera viable. En concreto, quiere un nuevo defensa central para sustituir a Martínez, pero el jugador en cuestión también debe poder jugar como lateral.

Preocupaciones en la posición de lateral durante un tiempo

A principios de verano, surgieron rumores de que Flick quería que el FC Barcelona fichara a un nuevo lateral este verano, aunque pronto se hizo evidente que su petición era improbable, ya que Deco priorizaba la llegada de un portero (García) y un extremo izquierdo (Rashford). Pero ahora que se ha creado cierto margen de maniobra, existe la posibilidad de que se pueda hacer algo.

Por ahora, lo clave para el FC Barcelona es volver a la regla 1:1 de LaLiga, lo que facilitará que se pueda realizar otro fichaje, y la respectiva inscripción, antes de que se cierre la ventana de fichajes de verano a principios de septiembre.