Polémica navideña: Hijo de David Beckham bloquea en Instagram a toda su familia

La Navidad 2025 ya no será la misma para la familia de David Beckham y Victoria, una de las familias más mediáticas. Y es que, en plena Navidad, uno de sus hijos los sorprendió con una decisión que los puso en el ojo del huracán.

Brooklyn, quien vive en Hollywood junto a su esposa Nicola Peltz, fue radical y eligió bloquear en Instagram a sus padres y también a su hermano Cruz, tal como lo confirmaron diferentes fuentes y el mismo joven afectado.

El bloqueo que puso en vilo a la familia Beckham

Según el testimonio de Cruz Beckham, de 20 años, la reciente confusión sobre si David y Victoria habían dejado de seguir a Brooklyn no fue tal, pues, nadie en la familia decidió cortar lazos primero, sino que fue Brooklyn quien bloqueó a sus padres y a su hermano sin previo aviso.

“Mi mamá y mi papá nunca dejarían de seguir a su hijo. Pongamos los hechos en orden. Ellos se despertaron bloqueados, al igual que yo”, escribió Cruz, desmintiendo un titular que aseguraba lo contrario.

Este gesto fue interpretado por expertos y fans como una señal fuerte de estrés familiar profundo, sobre todo porque tiene lugar a pocos días de las celebraciones navideñas, cuando se espera que incluso las relaciones más tensas procuren una tregua.

Conflicto familiar

Las tensiones familiares entre Brooklyn, su esposa Nicola y sus padres no son nuevas, aunque en los últimos meses se han intensificado considerablemente.

La disputa se remontaría, según múltiples versiones, a la boda de Brooklyn y Nicola en 2022, cuando surgieron desacuerdos entre Victoria y Nicola por temas aparentemente triviales como el diseño del vestido de novia, lo que muchos señalaron como el inicio de un distanciamiento.

Durante el 2025, Brooklyn y Nicola también optaron por ausentarse de varios eventos familiares importantes, incluyendo el 50 cumpleaños de David Beckham y la ceremonia de nombramiento de caballero del exfutbolista, decisiones que, según allegados, los habrían herido profundamente.

Este año parece que los Beckham vivirán unas fiestas marcadas por la ausencia de Brooklyn y Nicola, quienes se espera que pasen la Navidad junto a la familia de ella en Miami, Florida, en lugar de regresar al tradicional hogar familiar en el Reino Unido.