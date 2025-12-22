Osmel Sousa revela la ubicación de Anne Jakrajutatip tras orden de captura

Suscríbete a nuestros canales

El legendario ‘Zar de la Belleza’, Osmel Sousa, está en el centro de un inesperado torbellino mediático tras revelar, sin querer, la ubicación secreta de Anne Jakrajutatip, la dueña del certamen Miss Universo, actualmente prófuga de la justicia.

Hace unas semanas, la tailandesa se volvió objetivo policial luego de que destaparan una serie de irregularidades en su compañía, por lo que emitieron una orden de arresto en su contra que, hasta el momento, no se ha hecho efectiva.

Osmel Sousa desata la locura

El cubano, conocido mundialmente por haber transformado a Venezuela en una potencia de los concursos de belleza y por sus décadas de influencia en Miss Venezuela y Miss Universo, jamás imaginó que un simulacro de seguridad terminaría desatando una revolución.

Durante una reciente entrevista, el experto en reinas narra cómo, tras una alarma en el edificio donde se encontraba, fue instruido para salir a la calle y grabar una escena con sus acompañantes, la cual publicó en su Instagram.

“Cuando llego a la oficina, una de las directoras me dice que quite el video porque ahí apareció Anne y ella no debe salir”, relató Sousa entre risas desinhibidas. “¿Qué culpa voy a tener yo que esta china de mie$@* esté prófuga de la justicia?”, concluyó.

En su defensa, Sousa indicó que, él no sabía en qué estatus se encontraba Jakrajutatip en ese país en medio del pleito legal que enfrenta.

¿Quién es Anne Jakrajutatip y por qué está prófuga?

Aunque Osmel no ofreció detalles legales sobre el caso, Anne Jakrajutatip ha estado envuelta en procesos judiciales que la han llevado a permanecer en calidad de prófuga de la justicia. Su situación ha generado atención internacional.

Las acusaciones se centran en irregularidades contables y se le acusa de “cometer o permitir la inclusión de declaraciones falsas” en los estados financieros de JKN Global Group, el conglomerado mediático que ella lidera.