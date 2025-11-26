Revelan dónde podría estar escondida la copropietaria del Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

El martes 25 de noviembre, un tribunal de Bangkok emitió una orden de arresto contra Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria del certamen Miss Universo, por un caso de fraude de unos 930.000 dólares americanos.

Según la acusación, en 2023 Jakrajutatip y su empresa, JKN Global Group, vendieron bonos corporativos a un inversionista, ocultando información importante sobre la solvencia real de la compañía.

La gota que colmó el vaso fue su ausencia en la audiencia clave programada para el martes cuando no asistió a la lectura de sentencia ni avisó al tribunal, por lo que las autoridades consideraron que representaba un riesgo de fuga.

Acusaciones a la copropietaria

Anne había comprado los derechos de Miss Universo en 2022 por unos 20 millones de dólares, con la intención de revolucionar el certamen. Sin embargo, los problemas financieros no tardaron en llegar.

En 2023, JKN Global Group había iniciado un proceso de reestructuración de deuda y, poco después, vendió el 50 % de sus acciones a una empresa estadounidense.

¿Dónde está Anne?

Ante las acusaciones de falsificación de estados financieros y manejo irregular de recursos, Jakrajutatip renunció a sus cargos directivos este año, aunque siguió siendo accionista mayoritaria.

Los rumores señalan que podría haberse refugiado en México, lo que habría motivado la emisión de la orden de arresto. Hasta ahora, su paradero exacto es desconocido.

“Ella no puede ejercer ningún puesto dentro de JKN, no puede tocar un lápiz dentro de la empresa. Está escondida, huyó de Tailandia y pues todos los rumores dicen que está escondida aquí en México, pero no da la cara por nada”, contó Lupita Jones en una reciente entrevista.

La salida de Anne deja al certamen tambaleando en lo institucional y reputacional. Su copropietario actual, Raúl Rocha, también está metido en líos legales tras ser acusado de tráfico de drogas, hidrocarburos y armas en la frontera de México y Guatemala.