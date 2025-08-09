Rodri Hernández no descarta traspaso al Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid busca un nuevo centrocampista y ha identificado a Rodri Hernández, del Manchester City, como su principal objetivo. El Balón de Oro 2024, exjugador del Atlético de Madrid, ha sido admirado durante mucho tiempo por los directivos del Santiago Bernabéu, y esto podría concretarse, aunque es poco probable que suceda este verano.

El Real Madrid no ha logrado reemplazar a Toni Kroos desde su retirada hace 12 meses, lo que le ha costado caro durante toda la temporada pasada. Por ello, a los directivos del club les gustaría conseguirlo antes de que acabe el verano, aunque tendrían dificultades, especialmente en lo que respecta a Rodri, quien recientemente sufrió una lesión que le impediría volver a la cancha hasta septiembre.

Sin embargo, era poco probable que el Real Madrid hiciera un movimiento este verano de todos modos, a pesar de los informes de que estarían dispuestos a gastar 115 millones de euros en Rodri. 2026 sería el momento ideal para atacar, aunque eso solo sucedería si el jugador de 29 años no firmaba un nuevo contrato con el Man City antes de esa fecha.

El equipo de la Premier League ha propuesto un nuevo contrato espectacular para su centrocampista estrella, pero según el Diario AS, este aún no ha decidido su futuro a largo plazo. Por ello, crece la preocupación entre los directivos del Manchester City, que habrían presenciado lo que ocurrió cuando el Real Madrid logró convencer a Trent Alexander-Arnold de no renovar con el Liverpool.

Completaría las opciones del mediocampo del Real Madrid

No cabe duda de que Rodri sería una incorporación destacada para el Real Madrid, a pesar de que cumplirá 30 años el próximo verano. Sin embargo, existen dudas sobre si podrá recuperar su nivel previo a la lesión del ligamento cruzado anterior, dado que no estuvo en su mejor momento durante el Mundial de Clubes de 2025.

Queda por ver si Rodri acaba en el Bernabéu, pero a estas alturas parece haber un creciente optimismo de que esto pueda suceder.