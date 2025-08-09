El arbitraje chileno dirigirá el Argentina vs. La Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

Según el documento oficial de la FIFA, el encuentro se disputará el 4 de septiembre de 2025 en el Estadio Más Monumental, en Buenos Aires. El duelo, contará con un cuerpo arbitral mayoritariamente chileno.

El árbitro principal designado para este crucial encuentro es Piero Maza, de Chile. Estará acompañado en las bandas por sus compatriotas Claudio Urrutia y José Retamal como árbitros asistentes 1 y 2, respectivamente. El cuarto árbitro será José Cabero, también de Chile.

Los acompañantes en el VAR

La cabina del VAR estará a cargo del chileno Juan Lara, quien tendrá la responsabilidad de asistir al árbitro principal en las jugadas polémicas. El VAR estará complementado por el colombiano José Buitrago como Asesor de árbitros, el peruano Jesús Gonzales como Comisario de partido y el uruguayo Nicolás Schenone como Oficial de Seguridad.

Venezuela buscará la victoria para mantener su posición en el puesto de repechaje mientras que Argentina querrá mantener su liderazgo indiscutible.






