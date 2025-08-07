Eliminatorias Conmebol: Este sería el XI de la Vinotinto para enfrentar a Argentina

Suscríbete a nuestros canales

La selección nacional afronta los partidos más importante en toda su historia. La Vinotinto se juega su puesto para clasificar al Repechaje mundialista de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026

Venezuela tendrá dos compromisos complicado contra su similar de Argentina (04/09) y Colombia (09/09) para cerrar los clasificatorios de la Conmebol. Los criollos viajarán a Buenas Aires para medirse a los albicelestes, que ya tienen su boleto asegurado a la magna cita, mientras que, cinco días mas tarde regresan al país para cruzarse con los cafeteros desde el Estadio Monumental de Monagas.

Para el primer duelo contra Argentina, el combinado patrio llegará golpeada, ya que tendrá la ausencia de dos de sus principales figuras por acumulación de amarilla. Telasco Segovia y José "Brujo" Martínez no estarán disponibles en el desafío frente a los campeones del mundo.

Posible XI de Venezuela vs Argentina

Rafa Romo (Portero)

Jon Aramburu (lateral derecho)

Nahuel Ferraresi (defensa central)

Wilker Ángel (defensa central)

Miguel Navarro (lateral izquierdo)

Tomas Rincón (volante)

Yangel Herrera (volante)

Cristian Cásseres Jr. (volante)

Jefferson Savarino (extremo)

Yeferson Soteldo (extremo)

Salomón Rondón (Delantero)

Con la ausencia del "Brujo" Martínez, que ha sido indiscutible en el actual proceso eliminatoria, la Vinotinto tendría algunas modificaciones en el once y Tomás Rincón sería uno de los candidatos a reemplazar al marabino. Fernando "Bocha" Batista saldría con un esquema 4-3-3 para enfrentar a los argentinos con el objetivo de sumar puntos en territorio visitante.

Venezuela llegará a los últimas dos jornadas de las eliminatorias en el séptima puesto con 18 unidades. La oncena nacional buscará sellar su boleto al repechaje mundialista frente a Argentina y Colombia, éste último jugará contra Bolivia, que también aspira a la repesca de la Copa del Mundo.