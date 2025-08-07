Estrella de la Vinotinto Sub-17 marca su primer gol en este torneo (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El Monagas SC tiene motivos para ilusionarse con el futuro, y gran parte de esa esperanza recae en los hombros de Yerwin Sulbarán. El joven atacante de 17 años está viviendo un momento estelar, consolidándose como una de las promesas más brillantes del fútbol venezolano.

Su reciente actuación en la Copa Venezuela 2025 no hizo más que confirmar el gran estado de forma que ha mostrado en esta temporada. En el encuentro de octavos de final contra Academia Puerto Cabello, que terminó con una victoria 3-2 a favor del Monagas SC, fue protagonista de uno de los momentos más destacados del partido.

El habilidoso extremo se lució con un espectacular golazo, anotando el segundo tanto para su equipo y, además, celebrando su primer gol oficial con el primer equipo del club.

¡Increíble evolución para Yerwin!

Esta campaña ha sido de un crecimiento constante para Yerwin Sulbarán, quien ha alternado con solvencia entre el equipo Sub-20 y la plantilla profesional. Su talento y dedicación le han permitido acumular ya siete partidos con el primer equipo del Monagas SC, sumando minutos valiosos en las competiciones más importantes del país y del continente.

Ha tenido participación en la Liga FUTVE, la Copa Venezuela y, logró debutar en la prestigiosa Copa Libertadores, una experiencia que pocos jugadores de su edad pueden presumir.

El Monagas SC, conocido por su trabajo en las categorías inferiores, ha encontrado en Yerwin Sulbarán a un jugador que encarna a la perfección la visión del club. Aunque es importante mencionar, que otros nombres como Marcos Maitán y Henrry Díaz, también están pisando fuerte.

No cabe dudas, que la generación Sub-17 de la Vinotinto está en buenas manos y estos tres jugadores serán piezas claves para Oswaldo Vizcarrondo en el Mundial de Qatar disputado en noviembre.