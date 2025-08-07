Jefferson Savarino marcó este golazo para sellar la clasificación del Botafogo (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El Botafogo consiguió una victoria importante en la Copa de Brasil, en su enfrentamiento contra Brangantino por la vuelta de los octavos de final. El encuentro disputado en el Estádio Cicero de Souza Marques, terminó por 1-0 a favor del "fogão".

El tanto de la victoria y que terminó por sellar el pase a la siguiente ronda, fue de Jefferson Savarino. El atacante venezolano aprovechó un gran pase filtrado para mandar el balón al fondo de la red en el minuto 55.

Posteriormente, el Bragantino por la frustración de la eliminación (el marcador global estaba 3-0), le expulsaron a dos jugadores: Nathan al 71 y Athyrson Ferreira Prates al 80.

¡Reaparece tras la polémica de su contrato!

Cabe destacar, que este fue el primer partido de Jefferson Savarino tras la polémica de su "fichaje al Olympique Lyon" y el venezolano respondió en el campo, con una gran actuación.

De acuerdo a los datos de Sofascore, el atacante criollo obtuvo una calificación final de 7.3. En total disputó 83 minutos, tuvo un 85% de precisión de pases, una intercepción y un duelo defensivo ganado.

Con esta victoria, los dirigidos por Davide Ancelotti buscarán salir de la mala racha y repetir este mismo nivel, en el campeonato doméstico, donde van séptimos con 26 puntos en 16 partidos jugados.

Por el lado de Jefferson Savarino, este tanto es fundamental para reencontrarse con su mejor versión. En lo que va de temporada registra cuatro goles y cinco asistencias, sumando más de 2.000 minutos y jugando en torneos importantes como la Copa Intercontinental o el Mundial de Clubes.