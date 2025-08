El venezolano Jeffrén Suárez saca los "trapos sucios" del Barcelona (+Declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

Jeffrén Suárez, ex delantero venezolano del FC Barcelona, no se guardó nada en el podcast "Helado Oscuro". El criollo de 37 años habló sobre su etapa en el conjunto catalán, y algunas polémicas que se podrían considerar como "trapos sucios", como las peleas en los entrenamientos con Lionel Messi y su salida forzada del club.

En 2009, logró dar el salto al primer equipo desde "La Masía", en la cual estuvo seis años. De hecho, antes de marcharse en 2011, se consagró campeón de tres Ligas Españolas, dos Supercopas de España, un Mundial de Clubes y una UEFA Champions League.

"No lo podías tocar"

Sin embargo, no todo fue positivo para Jeffrén Suárez y así lo confirmó en el programa. Durante los entrenamientos, a veces se producían cruces con la máxima leyenda del club, Messi.

"A Messi no le podías tocar y había muchos problemas con eso, porque muchos que venían del filial iban fuertes y... si formabas parte de su círculo podías vacilar con eso, pero sino...", explicó el criollo.

¿Cuál fue la razón de su salida?

"Fue una decisión mutua entre Guardiola y yo. La conversación fue dura, me dijo que si me quedaba no iba a jugar, porque iban a fichar un recambio (Alexis Sánchez). Las lesiones fueron la razón por la que me fui del Barcelona y con ese tema, el club me dio la espalda", confesó.

No obstante, asegura tenerle mucho respeto al entrenador del Manchester City. "Aún así, Pep siempre me tuvo mucho cariño, años después me lo encontré en Catar, cuando él dirigía al Bayern y me dijo: 'Eres el jugador más rápido que he tenido', y me dio un abrazo. Yo me quedo con eso, aprendí mucho de él".

"Me arruinó la carrera"

"Zubizarreta (director deportivo en aquel momento) fue quien me jodió la carrera. Yo tenía una oferta del Valencia y él me cerró las puertas en España. Después de mi salida del Barça, no me pude encontrar en ningún sitio. Solo en mi primer año en Tailandia volví a disfrutar del fútbol", aseguró.

Asimismo, aprovechó para mandar un mensaje a Lamine Yamal con respecto a su actitud fuera del terreno de juego. "Tiene 18 años y es normal que no sepa las consecuencias de sus actos, pero hay que cogerlo, porque si no lo coges a tiempo... olvídate, pero creo que el Barça hará las cosas bien".

Cabe destacar, que Jeffren Suárez representó a la Vinotinto en cinco compromisos, todos en Eliminatorias Sudamericanas. No obstante, también jugó en las inferiores de España, donde quedó campeón en varias ocasiones.