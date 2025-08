Cleveland mantiene la racha más larga sin no hitter en la MLB (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Una de las hazañas más complicadas de concretar en el mejor beisbol del mundo, es la de lanzar un juego sin hits ni carreras, no obstante, hay una organización que no ha tenido nada de suerte en ese aspecto y cuentan con la racha más larga de la actualidad sin obtener una salida que roce o sea un juego perfecto.

Por esta franquicia han pasado grandes lanzadores históricamente y lo más recordados de la era reciente, son: El Salón de la fama C.C. Sabathia, aunado a otros buenos brazos como Shane Bieber, Carlos Carrasco y pares de contar.

Guardianes de Cleveland tiene la racha más larga sin lograr un no hit no run:

No obstante, ninguno de esos mencionados pitchers consiguió un no hit no run vistiendo este uniforme y por lo tanto, son la organización con la cantidad más larga de años sin que sus lanzadores lancen un duelo sin hits ni carreras.

Los lanzadores de los Guardianes no logran una apertura de ese tipo, exactamente desde la campaña de 1.981, según Tom Withers, cuando Len Barker concretó un juego perfecto.

Gavin Williams casi rompe con esa sequía:

Lo curioso, es que esa sequía estuvo a punto de llegar a su fin en la jornada este miércoles, motivado a que Gavin Williams estuvo a solamente dos outs de no aceptar indiscutibles contra la ofensiva de los Mets de Nueva York, pero con un retirado en el último episodio, le permitió un cuadrangular al dominicano Juan Soto.

En esa apertura Williams dejo estos números: