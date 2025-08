Carlos Montilla muy nostálgico por su amada Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El actor y galán venezolana Carlos Montilla se encuentra desde hace años viviendo en Los Ángeles, California. Sin embargo, siempre tiene presente la nación que lo vio nacer y crecer como un profesional de la actuación.

Amor por Venezuela

En redes sociales Montilla de 52 años, posteó un vídeo de lo mucho que extraña su tierra, en especial por sus sabores únicos.

El artista logró conseguir en un mercado el popular mamón, una fruta única que se da en el país y que tiene un sabor característico dulce.

Carlos fue muy expresivo al chuparse el mamón y recordar el sabor, tradición y cariño por su país, del cual lleva años muy lejos juntos a su familia.

Reacciones

Según el criollo llevaba muchos años sin probar la fruta, que se cosecha en Venezuela entre los meses de mayo y agosto.

"Me he encontrado con algo que tengo años que no como. Mamón y ya me los voy a chupar", indicó en el clip con cara de mucha felicidad.

Los comentarios de cariño no se hicieron esperar de internautas emocionados por verlo feliz con recuerdos de Venezuela.

“Yo lo único que escucho es la voz melodiosa de MACUTO”, “Que sonrisa más deliciosa tiene este hombre”, “mi amor platónico”, son algunas de las opiniones.