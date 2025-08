Para Aldo Traversa estos ejemplares están de turno para ganar el domingo

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este miércoles el entrenador de purasangre Aldo Traversa conversó con el equipo de hipismo de Meridiano sobre sus ejemplares que van a correr el domingo 10 de agosto del 2025 en la reunión 30 de la temporada en el marco de la fecha 16 del segundo meeting.

Los presentados de Aldo Traversa del domingo.

El primero de los ejemplares de Aldo Traversa del domingo es la yegua Hipotenusa que correrá en la segunda carrera con la monta del jockey aprendiz Ángel Ybarra, de la cual dijo lo siguiente: “Es una yegua que va a correr seguido, que siempre le he tenido buen concepto de ella, hasta ahora no lo ha demostrado, son 200 metros más, veremos si puede mejorar esas actuaciones previas que no han sido de buen gusto, ella anda bien, como enemigas, Bella Zafiro y Anabella”.

“Luego presentó en la quinta carrera el caballo Convergente que viene de actuar la semana pasada en un clásico, que fue una prueba de fuego para él. No respondió en el momento, ahora vuelve al lote normal de él donde viene de hacer un tercero y un segundo en tiempos prohibitivos de los caballos americanos y esperamos una muy buena actuación, así que puede ser uno de mis tributos de la semana”.

“En la sexta carrera, presentó a Nefertari, una yegua que después de su debut hizo una buena carrera, pero en su última volvió a correr mal, aparentemente, tuvo muchos tropiezos en la partida que hizo que la yegua no se empleará en esa prueba. Esperemos que ahora mejore, como rival, la importada Dwnt Maddie Brown y Fabi Valen.

“Luego presento en la segunda válida, que es la octava el número diez, Northern Gold, un caballo que reapareció hace poco, venía punteando hasta faltando 250 metros, pero no estaba al 100 %, esta un poco mejor, esperemos que el caballo pueda correr y emocionar la carrera, como enemigos, Higth Potential y Bendito”.

“Luego presentó en la quinta válida, dos ejemplares, que son el número cuatro, Clover Time y el número siete, Forty Time, del primero está fuera de hándicap porque tiene cinco años y va contra caballos de cuatro años y eso siempre será un Hándicap enemigo para ellos. Lo bueno es que tiene velocidad y eso lo pudiera ayudar y pudiera hasta sorprender”.

“Y Forty Time, viene de ser extirpado uno de sus testículos, se espera mucha mejoría de él y demuestre que le estaba molestando el testículo para correr y comience a hacer mejor campaña de la que ha hecho hasta ahora”.

“En la última carrera presentó a la yegua Furia, una yegua que viene de perder una carrera increíble, solo se necesita que repita la carrera anterior para que ella esté decidiendo, también me gusta para ganar, entre Convergente y Furia están mis opciones”.