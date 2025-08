Hija de la yegua madre Otra Melodía vuelve a correr luego de 196 días con entrenador nuevo

Suscríbete a nuestros canales

A la altura de la novena competencias del domingo se correrá una prueba para yeguas nacionales e importadas de cinco y más años, en distancia de 1.100 metros hay una nómina de 12 yeguas maduras con un premio de adicional de $20.000 a repartir.

Hija de Otra Melodía regresa a las pistas en La Rinconada

Una de las presentadas de esta competencia, es la cincoañera Babadag con la monta del jockey profesional Félix Velásquez con el entrenamiento de Jorge Salvador por primera vez en su cuadra, tiene una ausencia de 196 sin competir en fechas oficiales.

Babadag es una hija del semental The Great War en la yegua Otra Melodía por Show Up, nacida en el Haras La Primavera y pertenece al Stud VyV, no ha podido conseguir una victoria en tres presentaciones que ha realizado hasta los momentos.

Babadag es hija de la matrona Otra Melodía, ganadora en años consecutivos en el Clásico Blondy y ganadora de nueve carreras en 28 presentaciones. Su última presentación la realizó el pasado 26 de enero del 2025 donde llegó 13 a 25 cuerpos de Majestuosa.

La hembra correrá con los implementos: Bozal Lenguero.