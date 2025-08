Mariángel Ruiz muestra su vulnerabilidad al hablar de su enfermedad

Suscríbete a nuestros canales

Mariángel Ruiz explica que su condición facial empezó con resequedad en los ojos, evolucionó a un tic por estrés y hoy confirma que participa en su recuperación.

Después de un año y medio de anunciar que sufría de distonía, un trastorno que afecta la movilidad de los músculos, la Miss Venezuela 2002 habló nuevamente sobre la distonía que padece.

“Antes he hablado de este tema, pero lo he hecho paso a paso, respetando el tiempo que me ha tomado el sentirme preparada”, escribió en su publicación de Instagram.

La batalla de Mariángel Ruiz

En el video publicado en sus redes sociales, la también actriz quiso salir al paso para así resolver las dudas de muchas personas acerca de los extraños movimientos que en ocasiones hace con su cara, producto de la enfermedad y lo cual ha provocado que reciba malos comentarios al respecto.

“Esto que tengo se llama distonía, desafortunadamente para mí me pasa en mi cara. La distonía es una de las enfermedades que pertenecen como al paraguas de los trastornos de movimiento (…) Por supuesto estoy en tratamiento”, explicó la exreina de belleza.

Aunque no tiene cura el padecimiento, la estrella se controla con una neuróloga y una terapeuta psicológica, para poder aliviar los complejos y momentos difíciles que desencadena este tipo de diagnóstico.

“Tener estos primeros síntomas y su evolución, me hicieron a mí también pasar por un viacrucis de varios médicos (…) No hay un tratamiento para ella, la toxina botulínica o el bótox es lo que usan como para aminorar la fuerza del músculo”, añadió.

Además, toma ansiolíticos y anticonvulsivos para que la distonía “no se exacerbe. El estrés la exacerba, el cansancio la exacerba y, la paz, la tranquilidad y el descanso es muy necesario. La concentración me ayuda también”.

Impacto psicológico

En entrevistas anteriores, Ruiz de 45 años reconoció que, el impacto psicológico fue duro, pues, hubo días en que no quería salir de su habitación, le daba pena mostrarse así y temía tropezar incluso al caminar hacia la cocina.

Pero, dio un paso clave: “Salí de mi casa, volví a trabajar, retomar mi vida antes de sentirme completamente bien fue una forma de ir ganándole a la carrera”. Ahora comparte ese testimonio con quienes atraviesan situaciones similares.