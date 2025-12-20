LVB: Contundentes números reflejan el desastre de los Leones del Caracas con su pitcheo

Suscríbete a nuestros canales

Antes del 7 de diciembre, el panorama de los Leones del Caracas se veía complicado con la intención de acceder a la postemporada de la LVBP; en ese momento tenían marca de 18 ganados más 23 perdidos que le ubicaban últimos en el standing, junto a Tiburones de La Guaira distanciados 5 partidos del 1er lugar pero solo a 2 del Cardenales de Lara en la 5ta casilla.

Con todo y el bajo rendimiento de su cuerpo de lanzadores, especialmente el bullpen, el grupo de José Alguacil tenía opciones, enredadas pero del todo viables para procurar una recuperación, sin embargo, desde la citada fecha por increíble que pueda parecer, los monticulistas empeoraron todavía más.

Desde ese punto los melenudos disputaron 10 partidas en las que estaban obligados a tener el mínimo balance positivo, es decir, 6-4, pero nada que ver, arrojaron 4-6 y se hundieron de un modo que el momento parece conducir a una irremediable eliminación. La cosa quedó a nivel de milagro.

Leones del Caracas ¡Patética realidad!

Para este sábado el Caracas llegó 22-29, a 7 de la azotea donde se mantuvieron los Bravos de Margarita, así como a 3.5 del 4to puesto que comparten Caribes de Anzoátegui y Tiburones, y lo que es peor, a 2.5 del 7mo lugar en manos de los también alicaídos Tigres de Aragua.

Como dijimos, la acelerada trasquilada de los Leones obedeció al performance de sus pitchers; para el lapso en cuestión dejaron estadísticas de espanto y de paso, por debajo de las cifras medias del circuito en la 2025/2026.

Los caraquistas mostraron:

LVBP - Beisbol - Estadísticas - Números

6.35 en promedio de carreras limpias permitidas

1.69 de whip

11.3 en promedio de hits permitidos por cada 9 tramos

1.2 el ritmo de jonrones en contra

3.9 boletos concedidos

7.2 ponches propinados

Paralelamente, el número medio del circuito ha estado en:

4.90 de efectividad

1.54 en whip

9.8 en promedio de hits

0.9 promedio de cuadrangulares

4.0 secuencia de bases por bolas

6.9 chocolates propinados

En este sentido, el diferencial negativo de los capitalinos en cada uno de esos ítems se ubicó en: 29.6%, 9.7%, 15.3%, 33.3%, 2.5% y 4.3%.