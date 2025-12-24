LVBP: Así va la serie particular entre Leones del Caracas y Cardenales de Lara

Suscríbete a nuestros canales

Quedan pocos días para que culmine la temporada regular de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y, para sorpresa de muchos, todavía no hay ningún equipo eliminado de la posibilidad de alcanzar la postemporada. Por ende, el compromiso del viernes 26 de diciembre, entre los Leones del Caracas y Cardenales de Lara, puede ser fundamental para los objetivos de estas dos organizaciones.

A lo largo del calendario, cada enfrentamiento entre capitalinos y crepusculares ha dejado lecturas distintas, con juegos cerrados, decisiones ajustadas y un ambiente de alta exigencia competitiva. La serie particular ha sido un reflejo de lo que han estado viviendo estas dos franquicias a lo largo del calendario.

Leones vs. Cardenales

Hasta el momento, Cardenales de Lara domina la serie particular con cinco victorias y dos derrotas, mientras que Leones del Caracas registra dos triunfos y cinco reveses en estos enfrentamientos directos, respectivamente.

Estos números han inclinado la balanza a favor del conjunto larense, que ha sabido capitalizar momentos clave para sacar ventaja ante un deficiente pitcheo de Leones, que ha sido una de sus principales debilidades a lo largo de esta edición en la pelota criolla.

Sin embargo, más allá de las estadísticas, cada choque ha tenido su propio contexto. En varios encuentros, la diferencia se definió por detalles mínimos, ya sea una jugada defensiva o un batazo oportuno en entradas finales.

Por lo tanto, el próximo viernes marcará el octavo y último duelo de la serie particular entre ambas novenas y será el más importante, tomando en cuenta los presentes que tienen dentro de la clasificación.

Sin duda alguna, Leones del Caracas tendrá que salir en busca de una victoria que les permita tener vida hasta el último día de temporada. Para Cardenales de Lara, será la ocasión de ratificar el dominio mostrado durante la campaña y de tener la capacidad de definir si se puede quedar en lo más alto de la LVBP, con la finalidad de incrementar más las expectativas de cara a la postemporada.