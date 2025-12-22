Sale a la luz un nuevo video de la estrella de Nickelodeon que vive en la calle

Suscríbete a nuestros canales

Un impactante video viral puso nuevamente a un rostro familiar de la televisión infantil en el centro de la polémica. Se trata de Tylor Chase, el actor que interpretó a Martin Qwerly en la exitosa serie de Nickelodeon, “Ned’s Declassified School Survival Guide”.

El estadounidense fue captado en una peor situación mientras continúa viviendo en la calle de Riverside, California, en condiciones que preocupan tanto a fans como a sus antiguos compañeros de set.

De Nickelodeon a la calle

El clip recientemente viralizado muestra a Chase, de 36 años, con ropa desgastada y aspecto desalineado, luchando por mantenerse de pie y sostener sus pantalones mientras interactúa con una mujer que lo reconoce.

En la grabación, él mismo confirma su identidad y aclara que apareció en Nickelodeon, corrigiendo una confusión inicial con Disney Channel.

Este no es el primer registro de su situación vulnerable; meses atrás fue visto en condiciones similares, lo que ha desatado una ola de comentarios y debates sobre cómo una figura infantil tan entrañable terminó en estos extremos.

¿Quién es Tylor Chase?

Tylor Chase nació el 6 de septiembre de 1989 en Arizona y alcanzó fama internacional en “Ned’s Declassified School Survival Guide” (2004–2007), donde su personaje se convirtió en uno de los favoritos de la audiencia infantil.

Tras el fin de la serie, Chase continuó trabajando en proyectos menores, como “Everybody Hates Chris” y la película independiente “Good Time Max”, y realizó voz para el videojuego L.A. Noire, pero su carrera cinematográfica perdió impulso con el tiempo.

Durante años mantuvo un perfil bajo, con algunos videos personales en YouTube relacionados con poesía y reflexiones sobre su salud mental, pero desde 2021 no se tienen registros artísticos activos.

Una campaña de recaudación fue lanzada en GoFundMe tras los primeros clips del año, logrando más de $1.200 antes de ser cancelada por la madre de Chase, quien argumentó que su hijo no necesita dinero, sino atención médica y apoyo profesional.