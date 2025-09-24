Superestrella de Nickelodeon se encuentra en indigencia y no podrás creer su cambio físico

Suscríbete a nuestros canales

Recordado por su personaje de Martin Qwerly en 'Manual de supervivencia escolar de Ned', la superestrella de Nickelodeon Tylor Chase se encuentra en la indigencia. Una fanática lo reconoció en las calles de Los Angeles, California, vagando entre las vías.

La mujer publicó un video del actor en donde se evidencia su deterioro físico mientras caminaba por Riverside. "Hola, mi nombre es Tyler Chase y estoy aquí en el Movimiento Cristiano para la Actuación", dijo Chase en la grabación.

Tras la divulgación del material, fanáticos de la serie juvenil se conmovieron por ver a uno de las estrellas de 'Manual de supervivencia escolar de Ned' en situación de calle y sin recibir ayuda.

Campaña de apoyo a Tylor Chase

Un grupo de seguidores han creado una campaña para recoger fondos y ayudar al actor. A través de una cuenta GoFundMe han iniciado la recaudación para cubrir las necesidades básicas del actor como vivienda, alimentación y estabilidad económica.

En la descripción de la publicación, los organizadores destacan que el actor “es un alma bondadosa y resiliente que merece la oportunidad de reconstruirse y recuperar el rumbo”.

¿Quién es Tylor Chase?

El nacido en Arizona, Tylor Chase saltó a la fama por su papel Martin Qwerly en 'Manual de supervivencia escolar de Ned', un querido estudiante de secundaria que, a pesar de no aparecer en todos los episodios se ganó el corazón del público por su simpatía.

Sin embargo, su trabajo en la televisión no solo se limitó al programa juvenil, también tuvo una participación en “Todo el mundo odia a Chris”, la película “Good Time Max” (2007), y prestó su voz al videojuego LA Noire (2011).