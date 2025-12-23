Hoy y mañana: Ángel Castillo cierra la víspera navideña con ocho compromisos y plan de retorno el 29

Suscríbete a nuestros canales

El jockey profesional Ángel Alciro Castillo intensifica su actividad de fin de año en Parx Racing. El jinete zuliano, quien suma 37 triunfos en la temporada, busca alcanzar y superar la meta de 40 victorias en 2025. Con este objetivo, Castillo programó un total de ocho montas en el óvalo de Filadelfia que se reparten entre hoy, martes 23, y mañana, miércoles 24 de diciembre.

Un "Ángel de la Paz" activo en Parx Racing: Martes

Ángel Alciro Castillo tiene un total de tres compromisos a cumplir este martes 23 de diciembre de 2025. El programa en Parx Racing, cuya temporada finaliza el 31 de diciembre, consta de 10 carreras y comienza a partir de las 12:05 del mediodía.

El zuliano inicia sus montas en la quinta prueba, un Claiming de $26.000. Allí conducirá a la tordilla de seis años Jezebel Jade, ejemplar entrenado por Trevor Gallimore. La carrera se disputa sobre la arena.

El siguiente compromiso de Castillo llega en la séptima del programa. Montará a Uncaptured Star, un caballo de cinco años presentado por Felix Flores-Coba. Esta prueba es otro Claiming de $26.000, pautado en un recorrido de 1.100 metros también en arena.

La tercera y última monta de este martes 23 de diciembre para Ángel Castillo será en la décima carrera. Se trata de un Claiming de $18.000, en distancia de 1.100 metros. Conducirá al purasangre zaino Mega Charlie, otro pensionado de Trevor Gallimore, que en su último compromiso arribó en la quinta casilla.

La víspera de Navidad con cinco compromisos

Tras estos compromisos, Castillo se reencontrará con los purasangre mañana, miércoles 24 de diciembre. El jockey concretó un total de cinco montas en Parx Racing. Con ellas busca poner el broche de oro a su actividad antes de la celebración de Nochebuena.

Es importante destacar que, pese a este intenso programa, el jinete no culmina allí su temporada; Ángel Castillo regresa a las pistas de Parx Racing el próximo lunes 29 de diciembre para asumir sus últimos compromisos del año.

Ángel Alciro Castillo registra 37 victorias de 342 montas que realizó este año. Esto eleva su cuenta a un total de 1.028 triunfos de por vida en los hipódromos norteamericanos, cifra que lo consolida como un profesional destacado en Estados Unidos.