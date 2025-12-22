¡Desde Venezuela para el mundo! El ex jinete y actual entrenador venezolano se prepara en el Hipódromo de Meydan con un par de ejemplares

Suscríbete a nuestros canales

Efraín José Arguinzones Álvarez, por medio de su red social en X, anunció que dos de sus entrenados en el hipódromo La Zarzuela, ubicado en España, arribaron al hipódromo Meydan con el propósito de comenzar su campaña en la temporada actual.

Arguinzones, de 41 años, viajó con Gelinotte, una potranca de dos años que es hija de Nando Parrado, y Finely Tuned, un ejemplar veterano de ocho años que es hijo de Gleneagles. Ambos son nacidos en Irlanda y tienen campaña en España bajo la dirección del connacional.

Arguinzones probará suerte en Dubai

Gelinotte, de propietarios criollos, que corre para los colores del Stud Cuadra Global, este año ganó tres en cinco salidas incluyendo un quinto lugar en Listed Race de Francia, despuntando como la mejor dos años de la temporada.

Mientras que el castrado Finely Tuned, tiene la aprobación para su participación en el meeting, es ganador de siete carreras en 48 actuaciones con experiencia en múltiples pistas europeas y en King Abdulaziz, Riad. Es propiedad de Enrique Fernández de Vega.

Ambos ejemplares emprendieron viaje el pasado 17 de diciembre y su arribó al hipódromo de Meydan fue el 20 de los corrientes. Ambos, ya tienen su caballeriza asignada, tal cual lo muestra su entrenador, Arguinzones.

Como se indicó al comienzo, Arguinzones expresó su alegría con esta nueva experiencia en su carrera profesional. Efrain en su cuenta X indicó; “Mi primera experiencia, contento que los caballos hayan llegado en buen estado a Dubái”

Efraín Arguinzones, quien inició desde muy joven (12 años) en la profesión de jinetes, no aceptado en la escuela de jockey por la edad en La Rinconada, realizó su preparación en el Haras El Centauro, hasta los 17 años, ayudado por el entrenador Wladimir Sánchez. Efraín se gradúa en el 2001 en la promoción Douglas Valiente. Año donde consiguió su primera victoria con el ejemplar Burlón de Humberto Correia.

Efrain Arguinzones, luego de probar suerte en tierras del Tío Sam, decidió ir a España para continuar su carrera como jinete profesional, donde le ha ido de manera exitosa y, desde hace cuatro años con matrícula de entrenador, los éxitos tampoco se han hecho esperar.