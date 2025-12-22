Summer Meet celebra 250 años: Saratoga se alista para una nueva temporada de verano 2026 con el último Festival Belmont Stakes

Suscríbete a nuestros canales

La New York Racing Association, Inc. (NYRA) anunció que el histórico hipódromo de Saratoga albergará 51 días de carreras de purasangres de clase mundial en 2026, con el Festival Belmont Stakes de cinco días en Saratoga y una competencia de verano de 46 días que incluirá el Festival de carreras del 4 de Julio, que se celebró en Saratoga por primera vez en 2025.

El Summer meeting de Saratoga ofrecerá nuevas opciones

Cada verano, el hipódromo de Saratoga se erige en el centro del mundo de las carreras. La temporada 2026 se estará celebrando la última edición del Festival de Carreras Belmont Stakes en Saratoga y honrará el 250º aniversario de Estados Unidos en uno de los recintos deportivos más históricos del país.

Si bien Saratoga ha sido la sede temporal ideal para el Belmont Stakes y los festivales del 4 de Julio, se espera que para el 2027 con el hipódromo de Belmont Park, en plenitud, el circuito de Saratoga Race Course, regrese al tradicional calendario de carreras de verano de 40 días.

Como bien se conoce, Saratoga albergará el Belmont Stakes Racing Festival por tercera y última vez del miércoles 3 de junio al domingo 7 de junio. Se destacará con la edición 158 del Belmont Stakes (G1) con $2 millones en premios, el sábado 6 de junio.



Saratoga albergará una serie de semanas de carreras de cuatro días, de jueves a domingo, del jueves 9 de julio al domingo 26 de julio, antes de la reanudación de la semana de carreras de cinco días que comienza el miércoles 29 de julio. La reunión de verano de 2026 concluirá con una semana de cierre de seis días del miércoles 2 de septiembre al lunes, Día del Trabajo. 7 de septiembre.

Belmont Park renovado y recibirá la Breeders' Cup 2027

Con la reapertura del nuevo Belmont Park en septiembre para las carreras en vivo, 2026, Saratoga ajustará su calendario, por lo que los Festivales de Carreras Belmont Stakes retornará para el 2027 a Belmont Park, que volverá a ser sede de los Festivales de Carreras Belmont Stakes y del 4 de Julio, mientras que el Hipódromo de Saratoga volverá a su tradicional competencia de verano de 40 días.

Además del regreso del Belmont Stakes a su sede de Long Island en 2027, Belmont Park ha sido seleccionado para albergar el Campeonato Mundial de la Breeders' Cup 2027 en octubre de 2027, que marcará la primera edición de la Breeders' Cup que se celebrará en el estado de Nueva York desde 2005.