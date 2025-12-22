Hit Parade en final dramático sobrevivió a un objection para tomar los primeros puntos rumbo al Kentucky Oaks

Suscríbete a nuestros canales

La noche del sábado en el hipódromo de Fair Grounds, dentro de una cartelera de doce competencias, se disputaron varias pruebas stakes, entre ellas el Untapable Stakes de $100.000 en distancia de 1.664 metros sobre pista de arena.

Esta prueba sirvió de clasificatoria para la venidera Kentucky Oaks (G1) en su edición 152 a correrse el próximo 1 de mayo en el hipódromo de Churchill Downs, Kentucky. Hit Parade, con la monta del panameño Luis Sáez, resistió a una investigación de los comisarios y ganó sus primeros 10 puntos de calificación.

Kentucky Oaks: Hit Parade a pesar del reclamo consiguió sus primeros puntos

Una recta emocionante donde Hit Parade, sacó la mejor parte tras luchar cabeza a cabeza con Luv Your Neighbor, donde mostró coraje y determinación para capturar el sábado el Untapable Stakes de $100,000 en distancia de 1.664 metros en el hipódromo de Fair Grounds Race Course & Slots, además de sobrevivir a la investigación de un comisario luego de una dramática recta final.

Entrenada por Brad Cox y montada por Luis Sáez, Hit Parade detuvo el cronómetro en 1:42.97, superando a Luv Your Neighbor por una cabeza. Los comisarios revisaron el contacto al final de la carrera entre Hit Parade, Luv Your Neighbor y Pashmina, pero el resultado se mantuvo.

Hit Parade, con Luis Sáez a bordo, se mantuvo tercera durante los primeros 1000 metros. Sáez, con el control sobre su cabalgadura espero la recta final para atacar a las lideres Pashmina y Luv Your Neighbor. Al salir de la curva, Hit Parade avanzó al inicio de la recta y, al adelantar a una cansada Pashmina, luego enfrentó a Luv Your Neighbor con la monta de Axel Concepcion, que vendió cara su derrota.

Hit Parade, que salió como favorito en la final, devolvió $6.60 a ganador. Con la victoria, Hit Parade sumó 10 puntos para la clasificación de Road to the Kentucky Oaks. Luv Your Neighbor recibió cinco puntos por su segundo puesto, mientras que Pashmina obtuvo tres puntos por su tercer puesto. Have Faith quedó en cuarto lugar y obtuvo dos puntos, y Actis terminó en quinto lugar, con un punto.

El récord de carrera de Hit Parade ahora es 3 victorias en cuatro actuaciones con una producción de $147,980 en ganancias para sus conexiones Gary y Mary West. Hit Parade, tiene programado para el 17 de enero, el Silverbulletday Stakes de $150,000 es la próxima parada en el Fair Grounds Road hacia Kentucky Oaks.