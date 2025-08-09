Barcelona da un giro contractual con este defensor

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona dejó claro que quería vender a un defensa central este verano, y ya lo ha hecho con Íñigo Martínez. El jugador de 34 años ha acordado fichar por el Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí, lo que significa que Ronald Araujo y Andreas Christensen no abandonarán el Spotify Camp Nou en 2025.

De los dos, Christensen se perfilaba como el candidato más probable para marcharse. El internacional danés tuvo una temporada 2024-25 muy complicada debido a múltiples contratiempos por lesiones, que lo limitaron a solo seis apariciones en todas las competiciones. Y con su contrato venciendo en 2026, se decidió que sería él a quien el director deportivo Deco buscaría vender.

Sin embargo, Christensen bloqueó cualquier salida, alegando su firme deseo de quedarse en el FC Barcelona y luchar por su puesto en la alineación de Hansi Flick. Recibirá esta oportunidad, y su situación contractual también podría cambiar.

Según Sport, el FC Barcelona está abierto a ofrecerle a Christensen un nuevo contrato. Anteriormente, se había decidido que no tendría la oportunidad de extender su contrato más allá del próximo verano, pero la marcha de Martínez significa que tendrá más protagonismo del esperado durante los próximos 12 meses.

Christensen tiene muchas posibilidades de convertirse en titular habitual

Puede que algunos de los altos mandos del Barcelona no cuenten tanto con Christensen como con Araujo, pero se puede argumentar que se adapta mejor al estilo de juego de Flick que el uruguayo. Tuvo un buen desempeño durante sus escasos minutos la temporada pasada, y ahora que se encuentra en plena forma, es muy capaz de adueñarse de la posición junto a Pau Cubarsi.

El FC Barcelona podría hacer cosas mucho peores que renovar a Christensen, aunque la oferta de un nuevo contrato dependerá de su rendimiento durante la temporada 2025-26.