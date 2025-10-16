Nottingham Forest y Chelsea se miden por la fecha 8

Suscríbete a nuestros canales

El cotejo entre Nottingham Forest y Chelsea, por la fecha 8 de la Premier League, se jugará el próximo sábado 18 de octubre, a partir de las 07:30 horas, en el estadio City Ground.

Así llegan Nottingham Forest y Chelsea

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Newcastle United por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 empate y 3 partidos perdidos, con 1 gol marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea llega con ventaja tras derrotar a Liverpool con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 2 veces, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 8 goles y le han convertido 8.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 25 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y fue Chelsea quien ganó 0 a 1.

El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 5 puntos (1 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 11 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 2 PP).

Chris Kavanagh es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 16 7 5 1 1 11 2 Liverpool 15 7 5 0 2 4 3 Tottenham 14 7 4 2 1 8 7 Chelsea 11 7 3 2 2 4 17 Nottingham Forest 5 7 1 2 4 -7

Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 9: vs Bournemouth: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Manchester United: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Leeds United: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Liverpool: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Brighton and Hove: 30 de noviembre - 11:05 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 9: vs Sunderland: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Tottenham: 1 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Wolverhampton: 8 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Burnley: 22 de noviembre - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Arsenal: 30 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)

Horario Nottingham Forest y Chelsea, según país

Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas

Colombia y Perú: 06:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas

Venezuela: 07:30 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.