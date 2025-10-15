Ousmane Dembélé y su Balón de Oro abren la puerta de salida del PSG

Suscríbete a nuestros canales

Un antes y un después tiene la carrera de Ousmane Dembélé desde que a su vitrina llegó el premio 'Balón de Oro'. Ya no es el mismo mediáticamente y ahora su nombre figura en algunas tertulias como el 'Mejor jugador del mundo'.

Sin embargo, esta situación contrario a traer solo noticias positivas en el PSG, dejó abierto un frente que los parisinos no tenían previsto actualmente y que en este momento no tienen del todo controlado.

Esto no es otra cosa que los emolumentos que el jugador y su entorno creen que merece, tras convertirse en el foco del mundo con el premio. Todo esto se conoce por L'Equipe, que informó en consecuencia esas ideas en el bando 'dembelista'.

Desde este medio se apuntó que Luis Campos, asesor deportivo del PSG, y Moussa Sissoko, agente del futbolista habrían iniciado charlas con intenciones de revisar el contrato del futbolista.

Ousmane Dembélé quiere cobrar como un Balón de Oro

Lo dicho, el francés ya no se ve igual como aquel jugador que llegó a París en 2023. Mucho menos después de firmar una campaña con registros de 35 goles y 16 asistencias en 53 encuentros oficiales.

Ahora bien, hemos repasado lo que se piensa en la acera del atacante, sin embargo, del lado club la intención tiene sus aristas de fuerza. Sobre todo, a sabiendas que otros contratos también serán revisados, como los de Bradley Barcola, Willian Pacho o Mahamadou Mayulu.

En 'L'Equipe' señalan que la institución tiene una postura clara sobre este asunto, quiere centrarse llevar el control de todo lo que ocurra en estas conversaciones y bajo ninguna consideración quieren salirse del nuevo orden salarial.

Además, en PSG quieren reforzar la idea a Ousmane Dembélé que su logro en el 'Balón de Oro' “es fruto de un trabajo colectivo”, es decir, que no se plantean volver a la época en la que había un trato muy diferencial con la estrella del equipo.