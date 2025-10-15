Lionel Scaloni fue claro sobre el rol de Franco Mastantuono en Argentina

Suscríbete a nuestros canales

La selección Argentina celebró de gran manera este 14 de octubre, luego de firmar una victoria sin demasiados problemas en el último amistoso de este parón de selecciones ante Puerto Rico con marcador de (0-6). Finalizado el duelo, el turno fue para Lionel Scaloni, quien dejó una declaración clave sobre Franco Mastantuono.

El estratega de la albiceleste apuntó directamente al rol que tiene el hoy jugador del Real Madrid, pese a que algunos piden mayor protagonismo en el combinado nacional.

El técnico enfatizó en que se debe tener prudencia con su progresión y reconoció que, a día de hoy, el futbolista no está incluido en su once titular.

"Son jugadores importantes para nosotros. Los dos son zurdos, juegan en una posición parecida, aunque tienen diferentes características. Seguimos probando. Son jóvenes que hoy no tienen sitio dentro del equipo titular, pero la idea es darles minutos. Seguramente podrán convivir en un futuro", dijo.

Franco Mastantuono sí tiene sitio en el Real Madrid

Hay que recordar que el jugador abandonó la concentración de la selección por una sobrecarga muscular y volvió a dinámica merengue, donde sí tiene mayor protagonismo en este momento.

Desde su llegada al club blanco para esta temporada el propio técnico Xabi Alonso ha demostrado mucha confianza en el argentino, al tiempo que sí da la impresión de ser considerado un titular indiscutible en sus planes.

Incluso, pese a que ya está de regreso un jugador clave en la entidad como Jude Bellingham, que no ha estado del todo fino en las primeras de cambio del ciclo Alonso.

Con todo y eso, pese a que en Argentina Lionel Scaloni no ve a Franco Mastantuono titular, hay que dar atención a su progresión y si va ganándose un lugar en el equipo nacional.

golearon a su rival (0-6) con tantos de Mac Allister (x2), Lautaro Martínez (x2), Montiel y Echevarria en propia puerta. Entre los más destacados, un Leo Messi que sumó dos asistencias más a sus históricos registros y que ya se sitúa en lo más alto en cuanto a pases de gol en la historia de las selecciones.