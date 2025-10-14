¿A qué hora se juegan las semifinales del Mundial Sub-20?

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial Sub-20 ha seguido su curso y ya está en las etapas cumbres, donde un mal día te regresa a casa y deja a otros la ilusión de quedar en la historia del certamen.

El siguiente paso en el torneo está previsto en la etapa de la semifinal, en la que cuatro equipos se mantienen con vida y quieren llevar el galardón a sus vitrinas: Argentina, Colombia, Marruecos y Francia.

Ambos compromisos están programados para este miércoles 15 de octubre en Chile, país anfitrión de este magno evento. Como primer plato fuerte de la jornada lo iniciarán los marroquíes y franceses en el Estadio Elías Figueroa Brander a las 4:00 pm (hora de Venezuela).

Más tarde en la fecha le tocará el turno a una batalla sudamericana con dos selecciones habituadas a enfrentarse como Argentina y Colombia, que tendrán como epicentro al Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos a las 7:00 (hora de Venezuela).

¿Cómo llegaron estos equipos a esta ronda del Mundial Sub-20?

El esfuerzo por llegar a esta instancia ha sido total, aunque con distintas vías. Por ejemplo, Argentina despachó un duelo tranquilo ante México con marcador de 0-2, mientras Colombia sufrió más para avanzar con un resultado apretado con España (2-3).

Por su parte, del otro lado ocurrió algo similar con Marruecos venciendo a Estados Unidos 1-3, mientras Francia siguió en el torneo después del resultado apretado con Noruega (1-2).

De todos los participantes en esta ronda del Mundial Sub-20, Argentina fue, por ejemplo, la de mejor rendimiento en fase de grupos con nueves puntos registrados en el Grupo D. No obstante la segunda en esa línea fue Marruecos con seis puntos en el C, aunque Francia hizo la misma cantidad de unidades en el E (con Estados Unidos y Sudáfrica). Colombia, por su parte, cerró líder del Grupo F con cinco puntos, los mismos que Noruega.