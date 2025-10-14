¡Suspensión de por vida! Emmanuel Clase no volverá a lanzar en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Una noticia sacude el béisbol de Grandes Ligas (MLB) tras la contundente información difundida por el periodista dominicano Héctor Gómez: el estelar cerrador Emmanuel Clase "nunca volverá a lanzar en MLB" porque la evidencia de apuestas en su contra es "irrefutable".

La noticia, publicada en la cuenta de Gómez, sugiere que la MLB ha finalizado su investigación y ha encontrado pruebas definitivas para imponer la sanción más severa: la suspensión de por vida.

La Investigación

Emmanuel Clase, figura clave de los Guardianes de Cleveland, había sido previamente colocado en licencia administrativa remunerada por la liga, junto a otro lanzador del equipo, Luis Ortiz, a raíz de una pesquisa sobre actividades de apuestas deportivas. La investigación se centró en patrones inusuales de apuestas, particularmente en los llamados prop bets (apuestas sobre eventos específicos dentro del juego, como si un lanzamiento será bola o strike), que se habrían vinculado a lanzamientos sospechosos por parte de los jugadores.

La norma 21 de la MLB es extremadamente clara y severa: cualquier jugador que apueste en partidos de béisbol en los que haya estado involucrado es elegible para la suspensión de por vida. Este código de conducta se remonta al escándalo de los Black Sox de 1919, y la liga mantiene una política de tolerancia cero hacia cualquier amenaza a la integridad del juego. Si se confirma la información de Gómez, la MLB habría encontrado el vínculo directo y las pruebas concretas de que Clase manipuló o apostó en resultados que él mismo afectó con su desempeño.

El dominio roto

La caída en desgracia de Emmanuel Clase es especialmente impactante debido a su dominio incuestionable en el montículo. El relevista dominicano (nacido en 1998) se había consolidado como el mejor cerrador del béisbol durante varias temporadas, siendo una pieza fundamental en el bullpen de Cleveland gracias a su devastadora recta cortada (cutter) que regularmente superaba las 100 millas por hora y su excepcional control.

Su palmarés y sus números de carrera (hasta su suspensión en 2025) son de élite:

-ERA de carrera: Su promedio de carreras limpias admitidas ronda un excepcional 1.88, una marca que lo ubica entre los cerradores más efectivos de la historia reciente.

-Juegos salvados (SV): Clase acumuló más de 180 salvamentos en su trayectoria, liderando la MLB en esa categoría durante múltiples temporadas (incluyendo 2022, 2023 y 2024), demostrando una consistencia inigualable.

-Reconocimientos: Fue seleccionado para el Juego de Estrellas en tres ocasiones (2022, 2023, 2024) y se llevó el premio a Relevista del Año de la Liga Americana en dos ocasiones (2022 y 2024).

La suspensión no solo representa la pérdida inmediata de un talento generacional para los Guardianes, sino un golpe reputacional mayúsculo para toda la liga en un momento en que el deporte profesional se ha asociado estrechamente con la industria de las apuestas. El veredicto, según la fuente, es definitivo y cierra el capítulo de uno de los closers más dominantes de la década.

