LVBP: Este grandeliga se une a Tiburones de La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

Tiburones de La Guaira ya prende motores y recibe buenas noticias previo al inicio de la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Los guairistas saltarán al diamante el próximo jueves cuando se enfrenten como visitante a Águilas del Zulia.

La franquicia litoralense recibió este martes 14 de octubre la incorporación de Sebastián Rivero, quien regresó este año en las Grandes Ligas con los Angelinos de Anaheim. A dos días del debut de los salados, el receptor ya se puso a disposición del equipo, que busca mejorar su desempeño de la pasada campaña cuando se quedó fuera del Round Robin.

Después de tres años sin poder actual en MLB, el maracayero pudo tener su ascenso como bigleaguer con la franquicia californiana, donde vio acción en una total de 11 partidos dejando promedio al bate de .182, seis hits, par de dobles, dos remolcadas, cuatro anotadas y un OPS de .448 en 33 turnos oficiales.