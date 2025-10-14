Jorge Polanco lidera a Seattle Mariners con marca nunca antes vista en Postemporada MLB

Suscríbete a nuestros canales

Jorge Polanco se ha robado las cámaras en la presente Postemporada MLB y tiene a solo dos victorias de clasificar a Seattle Mariners a su primera Serie Mundial de su historia. Contra todo pronóstico, la novena marina venció en los dos partidos como visitante a Toronto Blue Jays en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Al igual que en el primer desafío, el pelotero dominicano apareció como héroe y sentenció su brillante participación en las instancias finales de las Grandes Ligas. El segunda base conectó el batazo más importante del partido con cuadrangular de tres carreras para poner adelante a los Marineros (6x3) y darle una ventaja que no perdió en el resto del partido.

Polanco castigó a Louis Varland con enorme conexión por el jardín central a 400 pies de distancia en la parte alta del quinto innings. El camarero cerró otra jornada superlativo tras ligar de 5-2 con jonrón, tres remolcadas y par de anotaciones. El gran nivel mostrado del quisqueyano es clave para que el conjunto de Seattle vaya a su estadio con la serie 2x0 contra los canadienses, que deberán ganar de visitante si quieren mantener sus esperanzas de llegar a Serie Mundial.

Jorge Polanco con marca inédita en Postemporada MLB

La inesperada estrella de los Mariners ha hecho historia en la MLB al convertirse en el primer jugador en registrar un hit de ventaja en la quinta entrada o más tarde en tres juegos consecutivos de postemporada, de acuerdo con OptaSTATS. Este logro destaca su capacidad para aparecer en momentos clave y ayudar a su equipo cuando más lo necesita, demostrando gran concentración y determinación bajo presión.

Antes del cuadrangular en el Juego 2, el pelotero dominicano empujó las últimos dos carreras de la franquicia en el primer duelo con sencillos en la sexta y octava entrada, respectivamente. De igual forma, fue 'clutch' con imparable remolcador en el inning 15 para darle la clasificación a su novena a la presente fase contra Detroit Tigers.