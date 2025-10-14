MLB: Eugenio Suárez atraviesa una dura sequía ofensiva en la postemporada 2025

Suscríbete a nuestros canales

Eugenio Suárez, uno de los referentes ofensivos del beisbol venezolano en las Grandes Ligas, está viviendo una de sus peores rachas en la etapa más crucial del año. En siete juegos disputados durante la postemporada 2025, el antesalista acumula un promedio de bateo de apenas .138, producto de solo cuatro imparables en 29 turnos al bate.

Números preocupantes en el momento más importante

Más allá del bajo promedio, los números de Suárez reflejan una preocupante falta de producción. Ha conectado apenas un cuadrangular, impulsado una carrera y anotado dos veces. Lo más alarmante es su elevado número de ponches: 12 en total, lo que representa más del 40% de sus apariciones al plato en esta instancia.

Este bajón ofensivo contrasta con su reputación como bateador de poder y experiencia en octubre. En años anteriores, Suárez había sido clave en momentos decisivos, pero en 2025 su bate parece haber perdido el ritmo justo cuando su equipo más lo necesita.

Suárez busca reencontrarse con su mejor versión

Con la serie a favor de los Marinerosde Seattle 2-0, Eugenio Suárez tiene la oportunidad de cambiar el rumbo cuando jueguen en el T-Mobile Park en busca del pase a la Serie Mundial. Un solo juego puede marcar la diferencia y devolverle la confianza.