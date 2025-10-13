Eugenio Suárez respondió con el bate en el Juego 1 de la Serie de Campeonato ante Toronto

Suscríbete a nuestros canales

Los Marineros de Seattle picaron adelante en el Juego 1 de la Serie de Campeonato contra los Azulejos de Toronto, esto luego de imponerse con pizarra de 3 a 1 en el Rogers Centre. Del lado del conjunto ganador, Eugenio Suárez tuvo una participación discreta, aunque logró conectar un buen batazo.

Recordemos que Geno no ha podido desplegar todo su poder desde que arrancó la postemporada. De hecho, ante los Tigres de Detroit apenas conectó par de imparables, siendo uno de esos un cuadrangular solitario.

Seattle espera por el despertar de Eugenio Suárez

Para esta cita, Eugenio Suárez se fue de 4-1 con un doble y un ponche. En su primer turno, en el segundo inning, falló con una buena línea hacia el guante de su compatriota Anthony Santander en el jardín derecho.

Mientras en el quinto falló con un elevadito hacia primera base, su conexión más sólida apareció en el séptimo. Allí, ante los envíos del relevista Louis Varland, le dio con todo a una recta que por centímetros no se convirtió en jonrón. La pelota terminó pegando en lo más alto del muro del jardín derecho, lo que le permitió llegar con comodidad a la segunda base.

Si bien dicho batazo fue abriendo la entrada, al final ninguno de sus compañeros logró llevarlo hasta el home. Ya en el octavo, no vio luz ante el zurdo Mason Fluharty, quien terminó ponchándolo con un sweeper casi por el suelo.

Números de Eugenio Suárez en la postemporada 2025