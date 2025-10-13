Así fue la emotiva previa del Juego 1 de la Serie de Campeonato entre Toronto y Seattle

Suscríbete a nuestros canales

Inicia una nueva etapa en esta postemporada de la MLB. La Serie de Campeonato sube oficialmente su telón durante la noche de este domingo, en el que Azulejos de Toronto y Marineros de Seattle tienen todo listo para tratar de convertirse en el representante de la Liga Americana en la Serie Mundial.

Por un lado, los canadienses no tuvieron muchos inconvenientes para dejar en el camino a los Yankees de Nueva York en la Serie Divisional, ganándoles con contundencia en cuatro juegos. A su vez, el conjunto de Seattle protagonizó una reñida serie ante Tigres de Detroit, la cual se definió en cinco compromisos.

Un recibimiento de altura en Toronto

El Rogers Centre tiene la particularidad de ser el único estadio de las Grandes Ligas fuera del territorio estadounidense. De ahí a que algunos fanáticos aseguren que tiene una vibra distinta al resto de recintos de beisbol.

Justamente, para esta cita la organización de los Azulejos de Toronto no quiso pasar por alto la magnitud de lo que están viviendo, y por ende realizaron una increíble previa con una gigantesca bandera de Canadá, seguido de una emotiva interpretación del himno nacional.

Cabe mencionar que, luego del choque de este domingo, ambos equipos se verán las caras por el Juego 2 de la Serie de Campeonato este lunes 13 de octubre, antes de movilizarse hasta el T-Mobile Park el día miércoles 15.