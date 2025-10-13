¡A Jugar! Azulejos y Marineros Abren Fuego en la SCLA con un Imparable Vladímir Guerrero Jr

Suscríbete a nuestros canales

La Serie de Campeonato de la Liga Americana (SCLA) de 2025 arranca este domingo con un electrizante enfrentamiento entre los Toronto Blue Jays (Campeones de la División Este) y los Seattle Mariners (Campeones de la División Oeste). El Juego 1 tendrá lugar en el Rogers Centre de Toronto.

Este duelo por el pase a la Serie Mundial marca un hito, pues es la primera vez que ambos equipos se enfrentan en una Serie de Campeonato. Su único encuentro previo en postemporada fue en la Serie de Comodines de 2022, donde los Marineros barrieron a Toronto (2-0).

Historial y Racha Reciente

A pesar de la supremacía de Seattle en los playoffs de 2022, el conjunto canadiense dominó la serie particular en la temporada regular de 2025. En los seis enfrentamientos directos, Toronto se impuso en cuatro ocasiones, perdiendo solo un par de encuentros. No obstante, en esta instancia decisiva, la ventaja histórica en postemporada es para Seattle (2-0).

Los Azulejos llegan a la SCLA en un momento de gran forma ofensiva, tras someter a los Yankees de Nueva York en la Serie Divisional (SDLA). Toronto busca su primera aparición en la Serie Mundial desde 1993, mientras que los Marineros aspiran a alcanzar su primer Clásico de Otoño en la historia de la franquicia.

Vladímir Guerrero Jr.: Encendido en la Postemporada

Aunque el pitcheo de los Marineros es uno de los mejores de la liga, caracterizado por su excelente WHIP y dominio del bullpen, los Azulejos cuentan con un factor diferencial en su ofensiva: Vladímir Guerrero Jr.

El inicialista dominicano tuvo una sólida temporada regular 2025, cerrando con un promedio de bateo de .292, con 172 imparables, 23 jonrones y 84 carreras impulsadas. En los seis juegos de la campaña regular ante Seattle, 'El K' bateó para .273, con seis hits (dos de ellos dobles) y tres carreras anotadas.

Sin embargo, donde realmente ha brillado "Vladito" es en la actual postemporada. Disputando apenas la cuarta de su carrera, el estelar jugador ha sido la bujía ofensiva de Toronto.

Estadísticas de Postemporada 2025 de Guerrero Jr.:

El Junior llega al Juego 1 con una espectacular línea ofensiva de .529/.550/1.059 (Promedio de Bateo / Porcentaje de Embasado / Slugging). En tan solo 17 apariciones al bate durante la SDLA:

Ha conectado 9 imparables .

Ha bateado 3 cuadrangulares (incluyendo el primer Grand Slam de su carrera en playoffs ).

Ha anotado 5 carreras .

Ha impulsado 9 carreras (es uno de los líderes de la postemporada).

Ha recibido 2 boletos y solo se ha ponchado una vez, mostrando una disciplina clave ante el pitcheo rival.

El choque entre la potente ofensiva de Toronto, liderada por un encendido Guerrero Jr., y el dominante pitcheo de Seattle promete ser una de las Series de Campeonato más emocionantes de los últimos años.