Estos son los abridores de Seattle y Toronto para el Juego 1 de la Serie de Campeonato

La postemporada de la MLB inicia una nueva etapa este domingo, pues la Serie de Campeonato cubrirá de emociones y mucho beisbol los próximos días de nuestro calendario. Los dos equipos que se encargarán de subir el telón, al menos en la Liga Americana, son Marineros de Seattle y Azulejos de Toronto.

Recordemos que, para estas instancias, el ganador será el mejor de siete juegos y avanzará, de esa manera, a la Serie Mundial. En este caso particular, la serie arranca en el Rogers Centre de Toronto, ya que justamente los Azulejos tuvieron la mejor marca del Joven Circuito en la ronda regular.

Seattle y Toronto apuestan por sus mejores abridores

El Juego 1 de la Serie de Campeonato promete ser un duelo de pitcheo, más allá de que ambas organizaciones cuentan con peloteros de alta calidad ofensiva. Por el lado de los Marineros de Seattle, el lanzador abridor será Bryce Miller.

La última, y única, apertura del derecho de 27 años de edad durante estos playoffs fue el pasado 8 de octubre. En dicho compromiso, contra los Tigres de Detroit, trabajó por espacio de 4.1 innings en los que permitió cuatro imparables y dos carreras, además que ponchó a dos contrarios.

Por su parte, quien defenderá la casa de los Azulejos de Toronto será Kevin Gausman. Y es que hablamos del líder en efectividad y de ponches del equipo a lo largo de la temporada regular, sin mencionar que alcanzó la barrera de las 10 victorias por quinta zafra seguida.

Respecto a su desempeño en esta postemporada, el experimentado lanzador de 34 años solo actuó frente a los Yankees de Nueva York, el pasado 4 de octubre. Su línea de trabajo fue de 5.2 entradas en las que toleró cuatro indiscutibles y una rayita, regalando dos boletos y abanicando a tres contrarios.