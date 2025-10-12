Henry Blanco dirá presente en la Serie Mundial de una particular manera

Suscríbete a nuestros canales

Las Series Divisionales de la temporada 2025 de las Grandes Ligas llegaron a su final, con la clasificación de los Cerveceros de Milwaukee, luego de eliminar este sábado 11 de octubre a los Cachorros de Chicago, en un competido y reñido quinto juego.

De esta manera, ya tenemos definidas las Series de Campeonato de esta campaña. Por un lado, en la Liga Nacional, Milwaukee se enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles, en una serie que promete muchísimo; en la otra acera, la Liga Americana vivirá un duelo entre dos equipos que han tenido años fantásticos, como lo son los Marineros de Seattle y los Azulejos de Toronto.

Además, este par de Series de Campeonato servirán para recordarnos que el beisbol es un deporte hermoso, lleno de casualidades realmente curiosas. Por ejemplo, en esta ocasión, existe una persona que, contra todo pronóstico, une a los cuatro equipos que se mantienen en contienda: Henry Blanco.

Henry Blanco, "presente" en las Series de Campeonato

Y es que, por una de esas casualidades maravillosas del beisbol, el nombre de Henry Blanco ha surgido en las últimas horas en las redes sociales, ya que es el único jugador, activo o retirado, que ha vestido las cuatro camisetas de los equipos que siguen en la pelea por ganar la Serie Mundial de 2025.

En efecto, Henry Blanco debutó con la camiseta de los Dodgers, en el año 1997. Luego, entre las campañas 2000 y 2001, vistió los colores de los Cerveceros de Milwaukee. Finalmente, sus últimos dos equipos en las Grandes Ligas, en 2013, fueron precisamente los que se medirán en la Serie de Campeonato de la Liga Americana: Azulejos de Toronto y Marineros de Seattle.