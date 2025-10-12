Milwaukee vs. Dodgers, un duelo con historia: Así es el registro de Playoffs entre ambos

Suscríbete a nuestros canales

El sueño de los Cerveceros de Milwaukee de ganar la primera Serie Mundial en la historia de la franquicia sigue vivo. Este sábado, el equipo derrotó a los Cachorros de Chicago en el quinto y decisivo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional (SDLN).

Ahora, el equipo lúpulo recibirá el próximo lunes, en el American Family Field, la visita de su némesis: los Dodgers de Los Ángeles, para dar inicio a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (SCLN).

El Historial de Playoffs: Dominio de Dodgers

El enfrentamiento entre Cerveceros y Dodgers en postemporada favorece claramente a los californianos, quienes lideran la serie histórica con seis victorias y solo tres derrotas en un total de nueve juegos disputados.

SCLN 2018: Los Dodgers se quedaron con el banderín de la Liga Nacional, imponiéndose en una dramática lucha que se extendió al máximo de siete juegos (4-3).

Los se quedaron con el banderín de la Liga Nacional, imponiéndose en una dramática lucha que se extendió al máximo de (4-3). Serie de Comodín 2020: En la temporada acortada por la pandemia del Covid-19, los Dodgers ganaron los dos compromisos necesarios para avanzar a la Serie Divisional. (Esa temporada, los Dodgers se consagraron campeones de la Serie Mundial ante los Rays de Tampa Bay).

El Factor 2025: Un Dominio Inédito

Es menester resaltar que la dinámica de la Serie de Campeonato podría ser muy distinta a la historia previa, pues los Cerveceros dominaron por completo la Serie de Temporada Regular 2025 ante los Dodgers.

Milwaukee ganó los seis juegos contra Los Ángeles, anotando un total de 31 carreras y recibiendo solo 16, demostrando una superioridad ofensiva y defensiva inédita frente a su némesis de la Liga Nacional.