Estos son los peloteros venezolanos en la agencia libre de la MLB

La temporada 2025 de las Grandes Ligas está cada vez más cerca de concluir, ya que este domingo iniciarán las Series de Campeonato. A la par de estos juegos, varios peloteros han optado por cortar vínculos con las organizaciones para dirigirse a la agencia libre, y entre esos destacan varios venezolanos.

Los últimos en sumarse a esa lista son Carlos Hernández y Abraham Toro, cuyos desempeños a lo largo de la campaña fueron bastante discretos. De hecho, ambos jugadores compartieron una situación similar, pues no entraron en los rosters de Guardianes de Cleveland y Medias Rojas de Boston, respectivamente, en la postemporada.

Dos nuevos venezolanos en la agencia libre

En el caso del lanzador guayanés, su 2025 estuvo lleno de inconsistencias y poca estabilidad. Primero comenzó con los Phillies de Filadelfia, después fue canjeado a los Tigres de Detroit, y finalmente cerró con el elenco de Cleveland.

Luego de 41 juegos dejó marca de 1-0, con 6.23 de efectividad, 1.66 de WHIP, 32 carreras permitidas, 22 bases por bolas, y 39 ponches en 43.1 innings de labor. Esta fue su sexta campaña en la MLB, y la primera lejos de Kansas City.

Por su parte, el nacido en Canadá arrancó su accionar en Ligas Menores con Boston, pero fue llamado ante la urgencia de un primera base en el primer equipo. Si bien cumplió en gran parte de la zafra, al final su producción ofensiva cayó.

Su promedio fue de .239 luego de conectar 62 imparables en 259 turnos al bate, con 13 dobles, siete jonrones, 27 carreras impulsadas, 33 anotadas, y .660 de OPS tras 77 encuentros.

Agentes libres venezolanos hasta la fecha

Hasta ahora, estos siete jugadores venezolanos se han declarado agentes libres luego de ver acción esta temporada en la MLB. Cabe mencionar que Sandy León formó parte de la lista, pero en días recientes firmó un nuevo contrato con los Bravos de Atlanta para 2026.